VIP-подрядчик мэрии Тюмени, оставивший горожан без дезинфекции подъездов, привлек к ответственности сам себя

В Тюмени бывший подрядчик администрации города, проваливший исполнение контракта на дезинфекцию от коронавируса подъездов многоквартирных домов, наказал сам себя. Параллельно к дисциплинарной ответственности были привлечены 5 чиновников городской администрации, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Городская прокуратура провела проверку того, как проводится дезинфекционная обработка мест общего пользования многоквартирных домов от коронавируса. Надзорное ведомство выяснило, что контракт был заключен мэрией с ООО «Эсфинанс» 10 апреля по 30 апреля 2020 года, но чиновники не проверили, есть ли у компании материальная база и достаточное количество работников, чтобы исполнить контракт.

Нужных средств для выполнения работ у «Эсфинанс» не было, и работы были выполнены ненадлежащим образом. В соцсетях жители города массово жаловались, что дезинфекция не производится ежедневно, как это предусмотрено контрактом, а в некоторых домах не производится вообще. При этом, стоимость услуг по контракту составляла 38 млн рублей. В итоге, срок действия контракта истек, к дезинфекционной обработке подъездов привлекли УК и другие организации.

По результатам проверки прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона главе города Руслану Кухаруку и гендиректору ООО «Эсфинанс» Алексею Самкаеву. Кухарук привлек к дисциплинарной ответственности 5 чиновников мэрии, ч том числе одного из своих заместителей. А учредитель ООО «Эсфинанс» наказал в дисциплинарном порядке гендиректора организации. При этом, учредителем ООО «Эсфинанс» с долей в 95,24% является Алексей Самкаев. Таким образом, Алексей Самкаев привлек к ответственности самого себя. О том, какое наказание выбрал себе Самкаев, в пресс-службе прокуратуры не собщили.

Алексей Игоревич Самкаев – сын Игоря Самкаева, известного тюменского бизнесмена-строителя. Его брат Руслан Самкаев является директором «АиЖК по Тюменской области». Семейство Самкаевых считается близким к экс-губернатору Тюменской области, министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.05.20

Назван регион УрФО, где коронавирус распространяется быстрее всего. / Тюменские власти подсчитали последние докризисные доходы бюджета. / Тюмень обновила «рекорд» по числу зараженных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»