Тюменская область преодолела порог в 1000 заболевших коронавирусом

В Тюменской области выявлен еще 41 случай коронавирусной инфекции. На 14 мая в регионе 1018 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

В госпиталях региона продолжают лечиться от коронавируса 655 человек. Из них пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди заболевших пять детей.

Всего с начала эпидемии умерли шесть человек, выздоровели 357, в том чсиле 34 человека за последние сутки. На карантине в обсерваторе остаются 54 человека, двое из них дети. Под медицинским наблюдением находятся 4441 человек, на перевахтовке – 2468 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 12.05.20

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