В тюменском храме обнаружили человеческие кости

В Тюмени при реставрации церкви обнаружены человеческие останки. СК начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Захоронение человеческих костей было обнаружено 12 мая в подвале реставрируемой церкви Спаса (Спасской церкви на улице Челюскинцев в Тюмени). Предположительно, останки могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву, жившему в XIX – начале XX века.

Андрей Текутьев (1839 – 1916 гг) построил в городе театр и больницу, открыл городскую библиотеку. В 1899 году он стал городским головой Тюмени и руководил городом до 1911 года. В 1906 году Текутьев получил звание «Почетный гражданин города Тюмени» за благотворительность..

На месте обнаружения останков работают следователи. Журналистов в церковь не пускают.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.05.20

Эксперты: спустя 20 лет полпреды остаются «маршалами Кремля». / VIP-подрядчик мэрии Тюмени, оставивший горожан без дезинфекции подъездов, привлек к ответственности сам себя. / Назван регион УрФО, где коронавирус распространяется быстрее всего. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»