Главный следователь Тюменской области Александр Кубляков заработал за минувший год 3,7 миллиона рублей. Информацию о доходах своих руководителей опубликовало следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Согласно декларации, доход Кублякова составил 3 млн 725 тыс рублей (против чуть более 3 млн рублей в 2018 году). Супруга главного тюменского следователя получила за минувший год доход в 1 млн 350 тыс рублей. В долевой собственности у четы Кубляковых и их двоих несовершеннолетних детей квартира площадью 130,2 кв м. Александр Кубляков также владеет автомобилем «Тойота Лексус RX 300».

Семейство главного следователя области пользуется квартирой в 136,5 кв м. Кроме того, супруга Александра Кублякова и его дети имеют в пользовании квартиру площадью 72,5 кв м.

Первый зам руководителя следственного управления Ахмед Асхабов получил в 2019 году доход в размере3 млн 340 тыс рублей (2,9 млн рублей в 2028 году). Он владеет 72-метровой баней и земельным участком в 1548 кв м. Автомобиля у высокопоставленного следователя нет, зато машиной «Фольксваген Туарег» владеет супруга Ахмеда Асхабова. Ее доход за год, согласно декларации – 531 тыс рублей.

В пользовании у четы Асхабовых и их несовершеннолетнего ребенка две квартиры – 101,2 кв м и 75 кв м.

Заместитель руководителя тюменского регионального следственного управления Александр Бессмельцев заработал за 2019 год 2 млн 614 тыс рублей (1,8 млн рублей в 2018 году). Супруга следователя задекларировала доход в 471 тыс рублей. Семья Бессмельцева (он сам, жена и двое несовершеннолетних детей) имеют в пользовании квартиру в 128,5 кв м. Другой недвижимости, кроме доли участка земли, принадлежащей госпоже Бессмельцевой, у семейства нет. Не владеет Бессмельцев и его семья и автотранспортом.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 14.05.20

Назван регион УрФО с самой высокой смертностью от коронавируса. / В тюменском храме обнаружили человеческие кости. / Эксперты: спустя 20 лет полпреды остаются «маршалами Кремля». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»