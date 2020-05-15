В Тюмени умерла первая пациентка с коронавирусом младше 60 лет

В Тюмени умерла самая молодая пациентка с коронавирусом с начала эпидемии. Женщине было 59 лет, у нее были хронические заболевания, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Всего с начала эпидемии в регионе скончалось семеро больных коронавирусом COVID-19. За сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания, в том числе двое детей. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус был выявлен у 1057 человек.

За сутки число выздоровевших увеличилось на 22 человека, до 379 человек. Пятеро пациентов продолжают оставаться на искусственной вентиляции легких.

В осерватора на карантине находятся 47 человек, в том числе двое детей. 4463 человека находятся под медицинским наблюдением, еще 2479 – на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 14.05.20

Тюменские следователи рассказали о своих возросших доходах. / Назван регион УрФО с самой высокой смертностью от коронавируса. / В тюменском храме обнаружили человеческие кости. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»