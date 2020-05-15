Полпред президента в УрФО высказался об объединении «тюменской матрешки»

Тема объединения «тюменской матрешки» не актуальна, несмотря на видимое обеднение ХМАО и ЯНАО. Об этом заявил в пятницу, 15 мая полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

«Необходимо бросить все силы на исполнение нацпроектов, коронавирус. А объединение – это не актуально. Жизнь продолжается и мы видим динамику обеднений округов, но для нас это не актуально сейчас», – заявил Цуканов.

Полпред также сказал, что на данный момент актуальные задачи – исполнение и наполнение бюджета.

Разговоры об объединении Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вновь начались после того, как руководители Архангельской области и Ненецкого АО заявили о слиянии своих регионов.

Тюмень, Николай Юрьев

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