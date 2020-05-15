С начала карантина в Тюменской области оштрафовали лишь полтора десятка его нарушителей

В Тюменской области за нарушение самоизоляции оштрафован только каждый шестой нарушитель. Об этом «Новому дню» сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

За нарушение самоизоляции в Тюменской области составлен 91 административный протокол. Однако, суды вынесли лишь 16 решения на основании этих протоколов с начала режима самоизоляции.

Отметим, что режим самоизоляции был объявлен в Тюменской области в конце марта. Людям старше 65 лет, носителям хронических заболеваний, школьникам и студентам было предписано оставаться дома. Были закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, непродовольственные магазины. 12 мая губернатор Александр Моор продлил действие карантина до 31 мая.

Тюмень, Николай Юрьев

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