В Тюмени возбуждено первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом COVID-19

В Тюмени возбуждено уголовное дело о массовом заражении людей коронавирусом в гостинице «Искра». Дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников и постояльцев гостиницы, произошедшая в середине апреля, была вызвана несоблюдением санитарно-эпидемиологических правил. В гостинице не проводилась реальная дезинфекция, в некоторых комнатах не было вентиляции, номера были в антисанитарном состоянии, а постояльцы, которые должны были соблюдать самоизоляцию, свободно ходили по «Искре». 21 апреля Калининский районный суд приостановил деятельность гостиницы на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание граждан (ч.1 ст. 236 УК РФ).

Постояльцев и персонал эвакуировали раньше, 12 апреля. Вместе с гостиницей эвакуировали и благотворительный центр «Милосердие», расположенный в том же здании.

Тюмень, Николай Юрьев

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