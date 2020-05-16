В Тюменский «коронавирусный» карантин доставили десятки вахтовиков из Якутии

В Тюмени в карантин по коронавирусу помещены 77 вахтовиков из Якутии. Они прибыли в город вечером в пятницу, 15 мая, сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

Рейс из Талакана (республика Саха – Якутия) прибыл в Рощино вечером 15 апреля, предварительно сделав посадку в Урае (ХМАО). Прибывшие в Тюмень вахтовики на автобусах с соблюдением мер эпидемиологической защиты в сопровождении «скорой» были доставлены в обсерватор с санатории «Градостроитель» под Тюменью.

«Мы подготовили номера, всех разместили, – рассказала и.о. главного врача ЛРЦ «Градостроитель» Людмила Барсукова. – Профилактические меры соблюдены, у всех возьмем анализы и, если все будет хорошо, на 14-ый день граждане поедут домой».

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 15.05.20

В Тюмени возбуждено первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом COVID-19. / С начала карантина в Тюменской области оштрафовали лишь полтора десятка его нарушителей. / За неделю число подтвержденных случаев Covid-19 в УрФО увеличилось в полтора раза. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»