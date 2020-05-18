В Тюменской области почти полсотни новых зараженных коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Тюменской области по данным на понедельник, 18 мая возросло до 1181 человека. За последние сутки в регионе отмечено 46 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

В больницах региона продолжают лечение 747 пациентов, в том числе 8 детей. Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. С начала года от коронавируса вылечились 427 человек, в том числе 16 – за последние сутки. Семеро заразившихся скончались, у всех были хронические заболевания.

В обсерваторе остаются 179 человек, в том числе двое детей. Под медицинским наблюдением 4479 человек, еще 1995 находятся на перевахтовке.

С 18 мая в Тюменской области ослаблены карантинные ограничения в связи с коронавирусом. Губернатор Александр Моор разрешил с понедельника работать всем предприятиям сферы услуг и непродовольственным магазинам площадью менее 400 кв м, если у них есть отдельный вход.

Тюмень, Николай Юрьев

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