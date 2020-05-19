В Тюменской области 46 новых зараженных коронавирусом

Количество новых зараженных коронавирусом COVID-19 в Тюменской области во вторник, 19 мая, составило 46 человек. Всего с начала пандемии в регионе заразились 1227 человек, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

За сутки от коронавируса выздоровел 61 человек, всего в регионе 488 излечившихся. Продолжают лечение 732 человека, в том числе один ребенок. Семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли семь человек.

В обсерваторе санатория «Градостроитель» остаются 178 человек, в том числе два ребенка. 1994 человека проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 18.05.20

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