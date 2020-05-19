В Тюменской области врачи «скорой» пожаловались на невыплату президентских надбавок за работу с коронавирусом СК начал проверку

Сотрудники «скорой помощи» областной больницы №23 в городе Ялуторовске пожаловались на невыплату «президентских» надбавок за работу с коронавирусом. Следственное управление СК РФ по Тюменской области начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе управления.

В следственном управлении сообщили, что будут приняты меры к незамедлительному погашению задолженности. Следователи намерены проверить финансовую и иную документацию касающуюся порядка начисления денег и опросить должностных лиц, ответственных за выплаты.

Отметим, что 12 мая оперативный штаб отчитался о том, что выплаты за работу в апреле в контакте с коронавирусными пациентами получили все медицинские работники Тюменской области. Правда, в среднем эти выплаты составили лишь 36 тысяч рублей на одного человека. В оперштабе заявили, что размер выплат зависел от количества дней, отработанных с заболевшими и контактными лицами.

15 мая президент Владимир Путин жестко раскритиковал чиновников, заявив, что надбавки за риск при работе с коронавирусными пациентами не должны быть привязаны к времени такой работы, а производятся по факту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение следственным органам проверить соблюдение распоряжения главы государства

Ялуторовск, Николай Юрьев

Ялуторовск. Другие новости 19.05.20

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