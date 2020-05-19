К проверке жалоб медиков тюменской больницы на невыплату денег за работу с коронавирусными больными подключилась прокуратура

Прокуратура начала проверку в областной больнице №23 в Ялуторовске. Во вторник, 19 мая работники больницы обратились в надзорное ведомство с коллективной жалобой на невыплату им «президентских» надбавок за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Коллективное обращение медиков поступило в Ялутиоровскую межрайонную прокуратуру, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. В нем работники ОБ№23 пожаловались, что не получили стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19. Прокуратура организовала проверку, при обнаружении нарушений трудовых прав работников ведомство намерено принять «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Как писал «Новый День», ранее о начале доследственной проверки в ялуторовской больнице сообщило Следственное управление СК РФ по Тюменской области. Причиной стала жалоба врачей «корой помощи» этой же больницы на то, что они не получили стимулирующие выплаты.

Интересно, что 12 и 13 мая оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области дважды сообщал, что выплаты за апрель стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными больными в Тюменской области получили все медики, имеющие право на эти доплаты.

Ялуторовск, Николай Юрьев

Ялуторовск. Другие новости 19.05.20

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