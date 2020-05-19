В Тюменской области 40 новых случаев коронавируса. Власти региона опровергают информацию о новых очагах болезни

Число случаев заражения коронавирусом в Тюменской области с начала пандемии достигло 1267. В среду, 20 мая, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе объявил о 40 новых случаях заражения.

Сейчас на лечении от COVID-19 находятся 709 пациентов. Среди них четыре ребенка. Четверо пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выздоровели 63 человека, всего с начала пандемии от коронавируса вылечился 551 заболевший, семеро умерли.

В обсерваторе на карантине находятся 178 человек, двое из них дети. Медики наблюдают за состоянием здоровья 3907 лиц, 2351 человек проходит перевахтовку.

Оперштаб опроверг информацию о случае коронавируса, зарегистрированном в ОБИЛ в Патрушево (относится к ОБК№1 в Тюмени). Также штаб опроверг информацию, что инфицированный COVID-19 пациент ОКБ№1 проходит лечение вместе с обычными больными.

Кроме того, была опровергнута информация о 20 зараженных коронавирусом беременных пациентках областного Перинатального центра в корпусе на улице Энергетиков в Тюмени. По официальным данным, с начала пандемии в регионе коронавирус зарегистрирован у 11 беременных женщин, семеро из них продолжают лечение. В корпусе Перинатального центра на улице Энергетиков таких заболевших две, обе они уже родили здоровых малышей.

Ялуторовск, Николай Юрьев

Ялуторовск. Другие новости 19.05.20

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