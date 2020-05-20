Прокуратура проверяет уже 6 тюменских больниц из-за жалоб медиков на невыплату «путинских» надбавок за работу с коронавирусом Власти региона запутались в количестве имеющих право на доплаты медработников

В Тюменской области медики еще пяти больниц пожаловались на невыплаты надбавки к зарплате за работу с больными коронавирусной инфекцией. Всем территориальным прокурорам поручень провести проверки, получают ли медработники региона все выплаты, предусмотренные распоряжением президента Владимира Путина, сообщили в среду, 20 мая, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В прокуратуру поступили сообщения о нарушении прав медиков на стимулирующие выплаты в ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр», Областной больнице №3 (г. Тобольск), Областной больнице №15 (Нижнетавдинский район), Областной больнице №19 (Тюменский район). Кроме того, прокуратура 19 мая начала проверку соблюдения прав медиков «скорой помощи» ялуторовской Областной больницы №23. Вместо с надзорным ведомством ОБ№23 проверяет и Следственный комитет.

Также прокуратура намерена проверить информацию о неполучении стимулирующих выплат одним из сотрудников ОКБ№2 в Тюмени. По этому поводу доследственную проверку начал Следственный комитет, сообщили в пресс-службе Следственного управления Ск Рф по Тюменской области.

Следователи намерены проверить информацию о том, что один из врачей-терапевтов получил надбавку за апрель в размере 680 рублей, а за май – в размере 800 рублей. При этом надбавка должна составлять 80% среднемесячного дохода, то есть около 30 тыс руб. Одна из медсестер больницы надбавок не получила вовсе. Следователи намерены опросить должностных лиц, ответственных за выплату надбавок, и принять меры к скорейшему погашению задолженности перед медиками.

Отметим, что в среду, 20 мая, заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских заявила, что в регионе медики получили все причитающиеся им выплаты стимулирующих надбавок как из федерального, так и из регионального бюджета. На эти цели были выделены 94,6 миллиона рублей из федерального и 38,4 миллиона рублей из регионального бюджетов – всего 133 миллиона рублей.

Ранее оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области сообщал иные цифры. 12 мая оперштаб официально заявил, что денежные выплаты за работу с коронавирусом в апреле, опять же, получили все медики региона. Однако, сумма, выделенная на эти цели из бюджетов федерации и региона, называлась другая – более 106 миллионов рублей. Не сходится также и количество медиков, получивших «коронавирусные» доплаты. 12 мая оперативный штаб сообщил, что выплаты получили 2973 медработника. 20 мая Ольга Кузнечевских сообщила, что «в целом, в Тюменской области выплаты получают 2210 медработников».

Тюмень, Николай Юрьев

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