Мэрия Тюмени разблокировала транспортные карты тюменским пенсионерам

В Тюмени разблокировали транспортные карты пенсионеров младше 65 лет и федеральных льготников. Со среды, 20 мая они снова могут ездить по картам в автобусах столицы региона, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Решение принято тюменским городским оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции. При этом транспортные карты школьников, студентов вузов и ссузов, пенсионеров 65 лет и старше, а также носителей хронических заболеваний работать не будут. Они заблокированы до окончания режима повышенной готовности, который в Тюменской области продлен до 31 мая.

Кухарук сообщил, что объемы пассажирских перевозок общественным транспортом возросли и достигли 70% от докарантинного уровня. Восстановлены все дачные маршруты, количество автобусов на городских маршрутов также постепенно будет увеличено.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 20.05.20

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