Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области резко снизилась

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области снизилась до наименьшего уровня с 1 мая. За сутки в регионе заболели 11 человек, в том числе 1 ребенок, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус COVID-19 диагностирован у 1278 человек. Семеро умерли, 570 человек вылечился (+19 человек за последние сутки). Продолжает лечиться от коронавируса 701 пациент, шестеро из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением врачей остаются 2907 человек, 2371 находится на перевахтовке. В карантине в обсерваторе санатория «Градостроитель» находится 161 человек, в том числе 1 ребенок.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 20.05.20

Мэрия Тюмени разблокировала транспортные карты тюменским пенсионерам. / Прокуратура проверяет уже 6 тюменских больниц из-за жалоб медиков на невыплату «путинских» надбавок за работу с коронавирусом. Власти региона запутались в количестве имеющих право на доплаты медработников. / В Тюменской области 40 новых случаев коронавируса. Власти региона опровергают информацию о новых очагах болезни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»