В Тюмени новая вспышка коронавируса. Болезнь привезли вахтовики с Ямала

Вахтовики с Ямала стали причиной новой вспышки коронавируса в Тюмени. В четверг, 21 мая новые случаи CIVID-19 были выявлены у 16 вахтовиков, находившихся в карантине в гостинице «Лайнер» в тюменской аэропорту Рощино, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Группа вахтовиков прилетела в Рощино с Ямала, где занималась бурением скважин. Все они были размещены в обсерваторе в гостинице «Лайнер». 20 мая специалисты МСЧ «Нефтяник» взяли у вахтовиков тесты на коронавирус. Результат тестирования был предварительно положительным, и пробы были отправлены в центр эпидемиологии для повторного тестирования. 21 мая были получены 16 положительных результатов ретестирования.

Очаг инфекции локализован, было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. «В настоящее время все проживающие в гостинице осматриваются врачом- инфекционистом, у всех, в том числе, работников гостиницы, повторно забран биологический материал для исследований.. Ситуация находится на особом контроле Управления», – подчеркнула Распопова.

Как писал «Новый день», за последние сутки в Тюменской области отмечено только 11 случаев новой коронавирусной инфекции. Это лучший показатель в УрФО. Вспышка коронавируса в гостинице «Лайнер» в статистику четверга не войдет, случаи будут учтены в статистике Роспотребнадзора в пятницу, 22 мая.

Тюмень, Николай Юрьев

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