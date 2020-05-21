В Тюмени пенсионерка погибла под бетономешалкой

В Тюмени пожилая женщина попала под колеса бетономешалки. Женщина скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В четверг, 21 мая, на пешеходном переходе в районе дома по улице Мельникайте, 116 в Тюмени произошло ДТП со смертельным исходом. Пенсионерка с сумкой на колесиках пыталась перейти дорогу. Женщина пыталась обойти спереди бетономешалку на базе автомобиля «Вольво». При этом пенсионерка попала в «слепую зону» автомобиля. Вродитель бетономешалки тронулся с места и не заметил, что переехал пешехода, пока едущий сзади водитель не просигналил.

Женщина скончалась в машине «скорой помощи» от повреждений, несовместимых с жизнью. Обстоятельства трагедии и личность погибшей выясняются.

Тюмень. Другие новости 21.05.20

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