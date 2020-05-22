В Тюменской области зафиксирован самый высокий прирост числа заболевших коронавирусом с начала недели

53 новых случая коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Тюменской области. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Это самый высокий прирост числа заболевших с начала недели. По сравнению с количеством заболевших в предыдущие сутки (11 человек) заболеваемость выросла почти в пять раз. Новых умерших пациентов с коронавирусом нет. Всего с начала года коронавирусом в Тюменской области заболел 1331 человек.

За сутки выздоровел 21 человек (всего с начала эпидемии – 591 выздоровевший). Продолжают лечиться 733 пациента, в том числе 6 детей. Шесть пациентов в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В число новых заболевших вошли 16 вахтовиков из гостиницы «Лайнер» в тюменском аэропорту Рощино. О вспышке коронавируса в этой гостинице «Новый День» сообщал 21 мая.

Тюмень, служба информации

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