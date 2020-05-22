В Тюмени пьяная автоледи избила и отпинала гаишника

В Тюмени пьяная женщина-водитель напала на сотрудника ГИБДД. Женщине не понравилось, что эвакуатор собирается отвезти ее автомобиль на спецстоянку.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, около часа ночи в пятницу, 22 мая наряд полка ДПС прибыл на место дорожной аварии. Столкнулись ВАЗ2113 и «Киа Рио». В отечественном автомобиле находились девушка 19 лет и ее 33-летняя сестра, водитель машины, которыя была сильно пьяна. Показания алкотестера при освидетельствовании на месте ДТП составили 1,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Когда женщину доставили в наркологический диспансер, она отказалась проходить анализ на алкоголь.

Когда прибыл вызванный полицейскими эвакуатор, чтобы доставить ВАЗ на спецстоянку, пьяная автоледи разозлилась и два раза ударила телефоном стоявшего к ней спиной автоинспектора, после чего пнула его ногой. Полицейские предупредили женщину, что применят силу, но угроза не подействовала на нее. На нарушительницу надели наручники и доставили в отдел полиции, где она продолжила неадекватно вести себя.

Следсттвенный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти (ст.318 УК РФ).

Тюмень, служба информации

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