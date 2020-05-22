В Тюмени будут судить высокопоставленного экс-полицейского, проходившего по делу генерала Алтынова

Уголовное дело о взяточничестве в отношении экс-заместителя начальника УЭБ и ПК Дмитрия Габова на следующей неделе будет передано в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, обвиняемый уже ознакомился с ним, сообщил «Новому дню» адвокат Максим Еремеев.

Дмитрия Габова обвиняют в получении взятки. По версии следствия, осенью 2018 года Габов получил «айфон» ценой 100 тысяч рублей от гендиректора ООО «Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко за обещание «общего покровительства». Максим Еремеев отметил, что защита еще не сформировала позицию относительно признания или непризнания Дмитрием Габовым своей вины.

Суда Габов дожидается на свободе, ему «запрещены определенные действия», в частности, работа в орнанах МВД и контакты со свидетелями по делу. Свидетелями по делу являются Олег Гузенко и Валерий Калалб, оба – обвиняемые по делу о получении взятки экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым.

Замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба задержали 22 марта 2019 года сотрудники ФСБ. Они проходили обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у партнеров Гузенко, бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. Уголовное дело против Габова было выделено в отдельное производство.

В ходе следствия адвокаты обвиняемых заявляли, что сотрудники ФСБ требовали дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Алтынов ушел в отставку и был задержан осенью 2019 года по обвинению в получении трех взятов от Олега Гузенко. Одной из взяток также являлся мобильный телефон.

Тюмень, служба информации

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