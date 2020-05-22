В Тюменской области 14% заболевших коронавирусом – медики

В Тюменской области коронавирусом за время эпидемии COVID-19 заразились 186 медиков. Об этом сообщила в пятницу, 22 мая заместитель директора департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

Заразившиеся медработники являются сотрудниками 35 медицинских организаций. Больше всего медиков заболело в МСЧ «Нефтяник» и железнодорожной больнице, которые сейчас закрыты на карантин.

76 медиков уже выздоровели, это 41% от всех заразившихся. Большинство заболевших переносят болезнь в легкой форме. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких была одна медсестра. Ее состояние улучшилось, она дышит самостоятельно и переведена из реанимации в общее отделение. В реанимации остаются врач и медсестра. Их состояние тяжелое, но они не нуждаются в ИВЛ.

Напомним, за последние сутки в Тюменской области было зарегистрировано 53 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе заболел 1331 человек, почти 14% из них – медработники.

Тюмень, служба информации

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