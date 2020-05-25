В Тюменской области количество заболевших коронавирусом COVID-19 приблизилось к полутора тысячам человек

Общее число заболевших коронавирусом в Тюменской области достигло 1448 человек. Об этом в понедельник, 25 мая сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

За последние сутки в регионе коронавирус нашли у 37 человек. В минувшие выходные было выявлено 80 больных – 35 в субботу и 45 в воскресенье.

С начала эпидемии выздоровели 649 человек (+6 за последние сутки), скончались семеро. Лечение от коронавируса продолжают 792 человека, 9 из них в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

На карантине в обсерваторах находится 151 человек, в том числе 1 ребенок. 3200 человек находятся под наблюдением врачей, 2856 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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