В центре Тюмени жителей многоквартирного дома залило водой по окна 7 этажа. (ВИДЕО)

В Тюмени из-за коммунальной аварии столб воды бил до седьмого этажа соседнего многоквартирного дома. Выбитые водой из дорожного покрытия камни засыпали мальчика на велосипеде, рассказала очевидец происшествия.

Вечеролм в понедельник, 25 мая на перекрестке улиц Комсомольская и Свердлова в центре Тюмени из-под земли вырвался фонтан воды. Он бил в сторону дома №12 по улице Свердлова, достигая уровня 7 этажа.

Видео коммунальной аварии разместила на своей странице в соцсети «Фейсбук» тюменка Марина Солотова. На записи видно, что под потоками воды лежит брошенный велосипед. В комментарии к видео очевидец говорит, что ехавшего на велосипеде ребенка засыпало камнями из проезжей части, размытой потоком воды. Ребенок спрятали в помещении сотрудники соседнего магазина.

«Новому дню» Солотова рассказала, что ехавший на велосипеде мальчик не пострадал и самостоятельно вышел из магазина. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызовов на место данного происшествия не было.

Фонтан воды в центре Тюмени.

Согласно данным официального сайта «Тюмень Водоканала», несколько соседних с перекрестком многоквартирных домов отключены от водоснабжения из-за утечки воды из земли. Интересно, что отключить воду «Водоканал» обещает только в 21-00 во вторник, 26 мая. Устранить аварию компания намерена 27 мая в 21-00.

Тюмень, Николай Юрьев

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