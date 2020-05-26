Число выздоровевших от коронавируса в Тюменской области превысило количество заболевших

Количество выздоровевших от коронавируса в Тюменской области за последние сутки превысило число новых заболевших. Об этом во вторник, 26 мая сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

За последние сутки в регионе подтверждено 42 новых случая коронавируса (всего 1490 с начала пандемии). Выздоровели за сутки 45 человек (всего 694). Количество летальных искходов не учеличилось, всего в регионе от коронавируса умерли семеро человек.

Сейчас от коронавируса лечатся 789 человек, в том числе четыре ребенка. Шесть пациентов в тяжелом состоянии находятся на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе остаются 172 человека (из них 1 ребенок). 3037 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, 3137 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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