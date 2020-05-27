В Тюменской области более полутора тысяч случаев коронавирусной инфекции

Тюменская область преодолела психологический барьер в полторы тысячи заболевших коронавирусом COVID-19. За последние сутки в регионе зарегистрировано 42 новых случая инфекции, сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

С начала года коронавирус в Тюменской области был выявлен у 1532 человек. За это время умерли семеро пациентов, у всех у них были сопутствующие хронические заболевания. Оперштаб так и не подтверждает гибель от коронавируса пожилой пациентки из Казанского района. Всего выздоровели 739 человек, в том числе за минувшие сутки 45 человек. Интересно, что количество заболевших и выздоровевших совпадает с данными за предыдущие сутки.

Лечиться от коронавируса продолжают 786 человек, среди них 5 детей. Шестеро тяжелых больных остаются подключенными к аппаратам ИВЛ.

166 человека, в том числе 1 ребенок, остаются на карантине в обсерваторе. 2951 человек находится под наблюдением врачей, 3536 – на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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