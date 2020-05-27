Из-за вспышки коронавируса в Тюмени на карантин отправлено целое общежитие медуниверситета

В общежитии Тюменского медицинского университета вспышка коронавируса. 195 человек отправлены на карантин в тюменский санаторий «Верхний бор», сообщили в среду, 27 мая в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Первым жильцом общежития №1 ТГМУ, у которого 26 мая был подтвержден коронавирус, оказался студент 5 курса, подрабатывавший медбратом в Тюменском кордиологическом центре. После этого в общежитие с эпидемиологическим расследованием пришли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и медики ОКБ№2. Всех 202 студентов осмотрели, у них были взяты анализы на коронавирус. COVID-19 подтвердился еще у 5 студентов, еще одного человека госпитализировали с симптомами ОРВИ.

В отношении остальных Роспотребнадзор вынес решение об отправке в карантин. Для карантина департамент здравоохранения Тюменской области выделил ГАУЗ ТО ДЛРЦ «Верхний Бор». В среду, 27 мая студентов из общежития №1 ТГМУ отправили в санаторий автобусами. В обсерваторе студентам предстоит пробыть минимум 14 дней.

Получить комментарий в ТГМУ не удалось. Университет не закрыт на карантин, но проректор по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию Ольга Фролова оказалась на совещании. Пресс-секретарь вуза Ирина Лютоева не ответила на телефонные звонки. Ректор ТГМУ Ирина Медведева сказала, что находится на больничном и ничего не знает о вспышке коронавируса в ее вузе.

В Тюменском кардиологическом центре заявили, что ни у кого из сотрудников, кроме заболевшего медбрата, коронавирус не выявлен. Медики проходят ежедневный мониторинг на коронавирус. Именно в ходе одного из таких мониторингов у студента медуниверситета и был выявлен COVID-19.

Тюмень, Николай Юрьев

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