В Тюменской области снизился суточный прирост заболеваемости коронавирусом

18 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за минувшие сутки в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе отмечено 1580 случаев заболевания COVID-19 сообщили в пятницу, 29 мая, в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Отметим, что суточный прирост числа заболевших существенно снизился. За сутки выздоровели 17 человек (всего 790). Продолжают лечение 783 человека, в том числе 2 детей, 7 больных находятся на аппаратах ИВЛ. По-прежнему, по официальной статистике, зарегистрировано 7 случаев смерти от коронавируса.

В обсерваторах находятся 310 человек, в том числе 11 детей. Среди отправленных в обсерваторы – 156 студентов Тюменского государственного медицинского университета, которые находятся на карантине после вспышки коронавируса в общежитии №1. Двое студентов, у которых были выявлены симптомы ОРВИ, госпитализированы в моногоспиталь. Преподавателей ТГМУ среди заболевших нет, сообщили «Новому дню» в оперативном штабе.

2759 человек остаются под медицинским наблюдением. На перевахтовке находятся 3276 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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