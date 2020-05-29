Губернатор Моор объявил, когда в Тюменской области заработают ТРЦ

Тюменская область переходит ко второму этапу снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу, 29 мая, в ходе онлайн-форума «День предпринимателя-2020: Антихрупкость» объявил губернатор Александр Моор.

С 1 июня в регионе смогут вновь работать непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров. Также будет разрешено работать некоторым образовательным организациям, в частности, автошколам.

Перейти ко второму этапу смягчения ограничений позволило достижение в регионе показателя коэффициента распространения инфекции 0,8. Если положительная динамика сохранится, то через неделю появятся дополнительные возможности для работы бизнеса, заявил губернатор. Так, возможно открытие торгово-развлекательных центров.

По данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, на пятницу, 29 мая, в Тюменской области зафиксировано 1580 случаев заболевания, в том числе 18 – за последние сутки. Семь человек умерли, 790 выздоровели, 783 человека продолжают лечение.

Тюмень, Николай Юрьев

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