Задержанная в Тюмени пенсионерка на «Мерседесе» за год нарушила ПДД больше двухсот раз

В Тюмени гаишники задержали автомобилистку, за год набравшую 208 штрафов. В общей сложности женщина задолжала за нарушения ПДД штрафов на 186 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Инспекторы полка ДПС остановили 60-летнюю женщину на автомобиле «Мерседес» на объездной дороге в районе аэропорта Рощино в Тюмени. Эта иномарка за последние 12 месяцев нарушила ПДД 208 раз. Из них 201 раз водитель автомобиля превышаа скорость, четыре раза автомобиль двигался по выделенной для маршрутного транспорта полосе, два раза выезжал за стоп-линию и один раз проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Нарушения были совершены по всей стране, они были задокументированы камерами видеофиксации. Собственница «Мерседеса» отказалась объяснять, кто был за рулем автомобиля во время совершения нарушений и почему не оплачены штрафы. После вмешательства службы судебных приставов штрафы были оплачены в течение часа.

Тюмень, Николай Юрьев

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