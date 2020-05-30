В Тюменской области от коронавируса умер еще один человек

В Тюменской области умерла еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией. Умершая женщина стала восьмой жертвой коронавируса в регионе, сообщили в субботу, 30 мая, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Умершей женщине было 65 лет, она страдала от тяжелых хронических заболеваний. Длительное время пенсионерка провела в реанимации, будучи подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачам не удалось спасти пациентку. Всего с начала эпидемии от коронавируса в регионе, по официальным данным, умерли 8 человек.

За последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 28 новых пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1608 случаев коронавируса. Общее количество выздоровевших составило 812 человек (+22 за последние сутки).

Лечение от коронавируса продолжают 788 человек, среди них 6 детей. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторах остается 301 человек, в том числе 11 детей. 2800 человек находятся под медицинским наблюдением, еще 3276 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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