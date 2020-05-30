Губернатор Моор продлил карантин по коронавирусу в Тюменской области. Но есть послабления

В Тюменской области официально объявлено о переходе ко второму этапу снятия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. В субботу, 30 мая, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Согласно документу, с 1 июня в регионе разрешается работа непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров (раньше было до 400 кв м). Кроме того, разрешено работать организациям дополнительного профессионального образования. В средних школах разрешается проводить очные консультации для 11-классников в рамках подготовки к ЕГЭ.

Регистрация браков с 1 по 14 июня в области возможна только в присутствии собственно вступающих в брак. Присутствие любых гостей, в том числе родителей жениха и невесты, запрещается.

В остальном режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 14 июня. На этот же срок продлена обязательная самоизоляция для лиц из групп риска по коронавирусу. Остаются закрытыми спортивные заведения, ТРЦ, увеселительные заведения, рестораны, кафе и бары.

За последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 28 новых пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1608 случаев коронавируса. Общее количество выздоровевших составило 812 человек (+22 за последние сутки). В субботу, 30 мая зарегистрирован еще один, восьмой, случай смерти человека от коронавируса в Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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