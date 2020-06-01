В Тюменской области COVID-19 выявлен еще у 23 человек

В Тюменской области за сутки выявлено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 1661 человека, сообщили в понедельник, 1 июня, в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

За сутки выздоровели человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 869 заболевших, восемь человек скончались. Лечение продолжают 784 человека, из них 6 находятся на ИВЛ. На каранитне остаются 196 человек, 12 из них – дети. Под наблюдением медиков 2710 человек, 3630 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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