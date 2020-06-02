Число зараженных COVID-19 в Тюменской области превысило 1700 человек

В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 1702 человек, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник, 2 июня.

За сутки от коронавируса успешно излечился 51 человек. Общее количество выздоровевших в Тюменской области составило 920 человек. По официальным данным, 8 человек умерли. За последние сутки новых летальных исходов в регионе отмечено не было.

Тюмень, Николай Юрьев

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