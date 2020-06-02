В Тюмени будут судить челябинца, из-за которого в столкновении с фурой погибла семья с тремя детьми

В Тюмени будут судить водителя из Челябинска, по вине которого в ДТП с фурой погибли пять человек, в том числе трое детей. Трагедия случилась 4 января 2020 года в Исетском районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 4 января между 5 и 6 часами вечера на 103 километре автодороги Курган – Тюмень 50-телний обвиняемый вел седельный тягач «ДАФ XF95». У грузовика не работали тормоза, тормозная система была разгерметизирована. Большегруз занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой X-RAY».В результате столкновения все, находившиеся в легковом автомобиле – двое взрослых и трое детей – получили травмы, не совместимые с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Тюмень, Николай Юрьев

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