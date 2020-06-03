В Тюменской области выросло количество жертв коронавирусной инфекции

В Тюменской области от коронавируса скончался мужчина 66 лет. Это девятый умерший от COVID-19 с начала пандемии, сообщили в среду, 3 июня, в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Умерший страдал от хронического заболевания, и врачам не удалось спасти его жизнь. Всего за сутки в регионе диагностировано 47 новых случаев COVID-19, среди заболевших 8 детей. С начала пандемии в регионе уже 1749 случаев заболевания.

За сутки от коронавируса выздоровели 40 человек, всего с начала пандемии – 962 человека. 305 человек, в том числе 12 детей, остаются на карантине. 2430 человек находятся под наблюдением врачей, еще 3434 – на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 03.06.20

Сибирские ученые открыли влияющее на климат свойство почвы. / В Тюмени будут судить челябинца, из-за которого в столкновении с фурой погибла семья с тремя детьми. / Число зараженных COVID-19 в Тюменской области превысило 1700 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»