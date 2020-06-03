В Тюмени бывшего сотрудника УФСИН будут судить за 22 взятки

В Тюмени будут судить бывшего сотрудника УФСИН. Он за взятку проносил для одного из осужденных мобильные телефоны, комплектующие к ним и другие запрещенные устройства, сообщ0или в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с августа 2019 года по март 2020 года теперь уже бывший 27-летний сотрудник ФКУ Исправительная колония №2 УФСИН России по Тюменской области проносил через КПП колонии для осужденного мобильные телефоны, комплектующие к ним, а также иные запрещенные устройства. Всего мужчине вменяется в вину шесть эпизодов получения взяток и 16 – получения мелких взяток на сумму менее 10 тысяч рублей.. За свои незаконные услуги бывший уфсиновец получил взятки на сумму более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Тюмень, Николай Юрьев

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