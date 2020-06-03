Бывший лидер фракции ЛДПР в Тюмени задержан ФСБ

Бывший руководитель фракции ЛДПР в тюменской городской думе Мурат Тулебаев задержан в своей квартире. Тулебаев задержан в шесть часов утра, в АО «Трасса», директором которого является экс-депутат, прошли обыски.

Представители ФСБ и Следственного комитета изъяли компьютеры и документы в АО «Трасса». Силовики задержали также заместителя Тулебаева по производству Олега Якушева. Как сообщает издание Znak.com со ссылкой на собственные источники, неизвестно, какое преступление вменяется в вину Мурату Тулебаеву.

Ранее Мурат Тулебаев добровольно покинул ряды депутатов тюменской городской думы. Заявление о выходе из числа депутатов Тулебаев подал за три дня до последнего заседания, прошедшего 28 мая. В гордуме Тулебаев возглавлял фракцию ЛДПР.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 03.06.20

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