Количество зараженных коронавирусом в Тюменской области вплотную приблизилось к 1800

В Тюменской области за последние сутки выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России в четверг, 4 июня.

Всего с начала пандемии в Тюменской области отмечено 1798 случаев коронавируса. Девять человек умерли. Все они страдали хроническими заболеваниями. За сутки выздоровели 40 человек.

В среду, 3 июня, в Тюменской области было объявлено об очередном ослаблении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Вахтовикам, которые ранее должны были проходить перевахтовку в специально отведенных центрах, региональное управление Роспотребнадзора разрешило находиться на самоизоляции дома.

Тюмень, Николай Юрьев

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