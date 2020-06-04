В Тюменской области чиновники заплатят компенсацию искусанному бродячей собакой ребенку

Администрация Голышмановского городского округа заплатит 10 тысяч рублей мальчику, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел 8 марта 2020 года. Девятилетний мальчик шел домой с тетей и сестрой, когда на улице Ленина в поселке Голышманово на него набросилась бездомная собака и укусила за ногу.

Поскольку отлов и содержание безнадзорных животных входит в обязанности местной администрации, в апреле мама пострадавшего ребенка обратилась в районную прокуратуру с просьбой помочь взыскать с чиновников компенсацию морального вреда. Прокуратура направила иск в суд, который взыскал с администрации в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Голышманово, Николай Юрьев

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