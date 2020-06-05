Количество умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 10 человек

В Тюменской области за сутки выявлено 36 новых заболевших коронавирусом COVID-19. Скончался еще один пациент с коронавирусом, сообщил в пятницу, 5 июня, официальный сайт информации о коронавирусе в России.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 человек. Ззарегистрировано 1834 случая заболевания. Отметим, что уровень суточной заболеваемости в других регионах «тюменской матрешки» существенно выше.: на Ямале за сутки зафиксировано 45 новых заболевших, в Югре – 117 новых случаев коронавируса.

Тюмень, Николай Юрьев

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