Количество умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 10 человек

В Тюменской области за сутки выявлено 36 новых заболевших коронавирусом COVID-19. Скончался еще один пациент с коронавирусом, сообщил в пятницу, 5 июня, официальный сайт информации о коронавирусе в России.
Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 человек. Ззарегистрировано 1834 случая заболевания. Отметим, что уровень суточной заболеваемости в других регионах «тюменской матрешки» существенно выше.: на Ямале за сутки зафиксировано 45 новых заболевших, в Югре – 117 новых случаев коронавируса.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 04.06.20
В Тюменской области чиновники заплатят компенсацию искусанному бродячей собакой ребенку. / На Среднем, Южном и Полярном Урале возросла смертность от Covid-19. / Тюменцев проверят на коллективный иммунитет к коронавирусу. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube