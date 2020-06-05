В Тюмени суд арестовал экс-главу фракции ЛДПР по обвинению в хищении

Мурат Тулебаев, директор муниципального АО «Трасса» и бывший руководитель фракции ЛДПР в тюменской городской думе, арестован на 2 месяца. Вместе с Тулебаевым по решению Центрального районного суда Тюмени в рамках уголовного дела о присвоении бюджетных средств до 30 июля арестованы его супруга и заместитель.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Тулебаев при содействии своего заместителя Олега Якушева и супруги, главного бухгалтера принадлежащего экс-депутату ООО «ТМК-Сибирь», присвоил более 900 тысяч рублей, полученных АО «Трасса» от МКУ «Некрополь» в 2019 году за уборку кладбищ. Еще 35 миллионов рублей Тулебаев, якобы, пытался присвоить в рамках контракта на уборку 4 городских кладбищ, заключенного в 2018 году.

Работы были переданы субподрядчику – ООО «ТМК-Сибирь», учредителем которого является сам Мурат Тулебаев. Следствие считает, что Тулебаев с помощью своих соучастников вывел и обналичил через свое ООО деньги по контракту на 900 тысяч рублей и намеревался также поступить со средствами по второму контракту. Работы же выполняло АО «Трасса».

Адвокат Вячеслав Комаров, защищающий Тулебаева, утверждает, что «Трасса» была вынуждена передать на субподряд работы по контрактам, потому что сама выполнить их была не в состоянии. Предприятию не хватало техники и людей, сами работы были обширными и затратными, в частности, потому что от кладбищ до расположения расстояние составляет порядка 40 км, а оставлять технику на территории кладбищ было нельзя. По утверждению Комарова, «ТМК-Сибирь» арендовало у «Трассы» технику и рабочих по законным гражданско-правовым договорам, сотрудники обеих фирм выполняли уборку совместно.

Деньги за выполненные работы перечислялись в «ТМК-Сибирь» за реально выполненные работы после приемки представителями «Трассы» и МКУ «Некрополь». Договор на 35 миллионов рублей исполняется до сих пор, средства по нему перечисляются также по факту выполнения работ ежемесячно. При этом, Мурат Тулебаев не получает зарплату в ООО «ТМК-Сибирь», также он не получает от фирмы дивиденды, говорит Вячеслав Комаров, а значит, не присваивал перечисленные кимпании бюджетные средства.

Мурат Тулебаев был задержан 3 июня, его дело ведет следственный отдел по Центральному АО Тюмени следственного управления СК РФ по Тюменской области. Экс-депутат свою вину не признал. Его адвокат намерен оспаривать постановление суда. По словам Комарова, у Тулебаева наличествуют хронические заболевания, от которых он получал лечение на момент ареста. В СИЗО состояние здоровья экс-депутата ухудшится, уверен его защитник.

В Тюменской городской думе Мурат Тулебаев был руководителем фракции ЛДПР. Дума лишила Тулебаева депутатских полномочий 28 мая заочно с формулировкой «по собственному желанию». Присутствовавшие депутаты проголосовали «за» почти все – один народный избранник не голосовал. При этом, как рассказал источник, близкий к городской думе, в материалах, представленных депутатам по вопросу о сложении полномочий Муратом Тулебаевым, отсутствовало его заявление. По действующему законодательству, такое заявление от добровольно слагающего полномочия депутата обязательно.

Тюмень, Николай Юрьев

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