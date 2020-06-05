Тюменец сдал в полицию сына, продавшего его автомобиль

В Тюмени мужчина продал машину, принадлежавшую фирме его отца. Родитель написал заявление в полицию, и теперь сыну грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, 26-летний ранее судимый подозреваемый являлся сотрудником организации, принадлежащей его отцу. За молодым человеком был закреплен автомобиль «Volkswagen POLO», принадлежащий фирме. Воспользовавшись служебным положением, сын продал автомобиль, а деньги потратил на себя. Ущерб, причиненный предприятию, составил 300 тысяч рублей.

Отец молодого человека обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата, совершенные в крупном размере»).

Тюмень, Николай Юрьев

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