Тюменский Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в 1,6 раза

Показатель заболеваемости коронавирусом в Тюменской области в 2,5 раза ниже, чем в среднем по России. Об этом в пятницу, 5 июня, на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

По словам Шарухо, показатель заболеваемости коронавирусом в Тюменской области составил 120,8 на 100 тысяч населения. Это в 2,5 раза меньше, чем в среднем по РФ, и на 15% ниже, чем в среднем среди регионов УрФО.

За последние сутки темп прироста числа заболевших составил 2%, на уровне среднего прироста в РФ. За последние три недели заболеваемость коронавирусом снизилась в 1,6 раза, с 349 случаев на двадцатой неделе до 213 случаев на 22 неделе.

Тюмень, Николай Юрьев

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