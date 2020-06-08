В Тюменской области увеличилось число жертв коронавирусной инфекции

Количество умерших от коронавируса в Тюменской области по данным на понедельник, 8 июня, составило 12 человек. За минувшие сутки умер 71-летний пациент, больной COVID-19, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 39 человек (в том числе трое детей). С учетом 41 заболевшего в субботу и 35 заболевших в воскресенье общее количество зараженных составляет 1947 человек. Пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 15 человек. Всего от коронавирусной инфекции излечились 1082 человека.

В обсерваторах остаются 134 человека, 11 из них дети. 1770 человек находятся под медицинским наблюдением, еще 3659 – на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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