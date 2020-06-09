Во время карантина из-за коронавируса в Тюменской области резко выросла бытовая и киберпреступность

В Тюменской области за пять месяцев 2020 года на 12% вырос уровень преступлений на бытовой почве. Произошел взрывной рост – на 80,3% – числа краж и мошенничеств, совершенных дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Как сообщили во вторник, 9 июня, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, всего в январе-мае 2020 года число зарегистрированных преступлений в регионе сократилось на 3,1%. В городе Тюмени уровень преступности снизился на 3,2%, снижение отмечено также в 3 городах и районах области.

Значительно, на 13,6% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. В основном это произошло за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и за счет хищений с банковских счетов граждан.

Сократилось количество преступлений небольшой и средней тяжести – на 7,8% и 9,5% соответственно. Зарегистрировано на 10% меньше краж и на 31% меньше грабежей.

Отметим, что почти половину из минувших пяти месяцев жители Тюменской области провели в режиме повышенной готовности из-за коронавируса, объявленной губернатором Александром Моором с 18 марта. Жителям региона было предписано не покидать дома без необходимости, и совершать покупки дистанционно, через Интернет. Длительное время были закрыты все предприятия, кроме продуктовых магазинов, аптек и некоторых других предприятий, общепит торговал только на вынос и через службы доставки. Режим повышенной готовности в регионе действует по сей день, хотя и в сильно смягченном виде.

Тюмень, Николай Юрьев

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