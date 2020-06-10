Количество заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 2000 человек

В Тюменской области 32 новых случая заболевания коронавирусом. Количество выздоровевших составило 60 человек за последние сутки, сообщил в среду, 10 июня, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, регион преодолел рубеж в 2000 заболевших. Всего в Тюменской области с начала пандемии зарегистрировано 2013 случаев COVID-19. 12 человек умерли, 1204 пациента выздоровели. За последние сутки выздоровели 60 человек/

Тюмень, Николай Юрьев

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