В Тобольске грабители отобрали у курьера 12 коробок пиццы

В Тобольске двое парней не захотели платить за пиццу и напали на курьера. Им грозит до семи лет лишения свободы за грабеж, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Рано утром 6 июня двое пьяных молодых людей 1999 и 2000 годов рождения пришли в гости к знакомым и решили заказать пиццу. Платить за нее они не планировали.

Доставщик привез пиццу в один из домов в 15 микрорайоне Тобольске. В подъезде дома подозреваемые напали на курьера и избили его, требуя отдать сумки с едой. Курьер оставил 12 коробок пиццы и ушел.

Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Вызванная на место преступления полиция установила подозреваемых и изъяла у них часть похищенной еды. К этому времени компания молодых людей уже успела съесть четыре круга пиццы. Остальную пиццу полицейские вернули владельцу. Было возбуждено уголовное дело по тстатье УК РФ «грабеж».

Тобольск, Николай Юрьев

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