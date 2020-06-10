Из оскандалившейся с незаконной добычей песка на 2,3 млрд администрации уволился чиновник, отвечавший за земельные вопросы

Из администрации Тобольского района уволился заместитель главы Алексей Лужков, курировавший выделение земельных участков. Об этом «Новому дню» сообщила тобольская общественница Лариса Шакурова.
В администрации района информацию подтвердили, сообщив, что Лужков с 10 июня у них не работает. Чиновник уволился по собственному желанию. Где в дальнейшем будет работать Лужков, неизвестно.
По мнению Шакуровой, отставка Лужкова может быть связана с уголовным делом о превышении полномочий, возбужденным против экс-главы района Юрия Батта. Дело против Батта было возбуждено в январе 2020 года. Батта подозревали в незаконном выделении земельного участка в Абалакском заказнике под складирование песка.
Проверка, проведенная летом 2019 года правоохранительными органами и департаментом недропользования и экологии Тюменской области, выявила, что действиями АО «Промэкскавация» был уничтожен слой почвы на площади десятков гектар, ущерб природе составил 2,3 миллиарда рублей. В описываемый период Лужков был заместителем Батта и отвечал за выделение земельных участков в Тобольском районе.
Тобольск, Николай Юрьев
Тобольск. Другие новости 10.06.20
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